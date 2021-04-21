Бывший возлюбленный Бузовой подтвердил слухи о пластической операции

Бывший возлюбленный певицы Ольги Бузовой блогер Давид Манукян (Дава) признался, что сделал пластическую операцию. Слухи о хирургическом вмешательстве он подтвердил журналистам издания StarHit.

По словам Давы, он решился на пластическую операцию после того, как врачи диагностировали у него недуг, вызванный стрессом и последующими гормональными изменениями в организме.

«У меня на животе начался фиброз — это деформация внутренних жировых тканей. Убрать его можно было только хирургическим путем, так как диеты и другие методы тут бессильны», — сказал блогер.

Манукян добавил, что «один из лучших хирургов Москвы» сделал свою работу «идеально», поэтому спустя два месяца после процедуры уже можно увидеть результат. Журналисты утверждают, что блогер потратил на операцию около миллиона рублей. После нее он похудел на 18 килограммов.

Информация о том, что Манукян сделал липосакцию, появилась в СМИ в феврале. Тогда блогер официально не комментировал это сообщение.