Евросоюз призвал Россию воздержаться от «подрывной деятельности»

Европейский союз (ЕС) на фоне обвинений Чехии в адрес России призывает Москву воздерживаться от деятельности, «угрожающей безопасности и стабильности в Европе», заявил глава евродипломатии Жозепа Борреля. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ЕС будет решительно реагировать на «подрывные действия российских спецслужб». «ЕС решительно осуждает незаконную деятельность на территории Чехии, которая спровоцировала взрывы в Врбетице в 2014 году», — отметил он.

Боррель добавил, что Евросоюз крайне серьезно относится к выводам чешских властей, которые основаны на тщательном расследовании «причастности сотрудников российских спецслужб», и осуждает «непропорциональную» реакцию Москвы.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес спецслужб России, которых Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. За этим последовало решение о высылке 18 российских дипломатов. Кроме того, 19 апреля члены правительства Чехии единогласно решили исключить «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке страны.