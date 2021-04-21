«Русские хакеры» взломали поставщика Apple и слили секретные чертежи

Тайваньская компания Quanta Computer, поставляющая гаджеты и комплектующие для Apple, стала жертвой взлома хакерской группировки REvil, которая предположительно базируется в России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на русскоязычное обращение взломщиков в даркнете.

Злоумышленники утверждают, что взломали корпоративную систему ключевого поставщика Apple. В качестве подтверждения своих слов они опубликовали 15 чертежей еще не выпущенного в производство MacBook. Хакеры специально дождались весенней презентации Apple, чтобы убедиться, что корпорация не анонсируют на ней новые ноутбуки.

Взломщики также подчеркнули, что связались с Quanta Computers и рассказали представителям компании о взломе, но те «не проявили интереса к выкупу украденных данных». Теперь вымогатели выдвинули требования к Apple: если IT-гигант не выплатит 50 миллионов долларов до 1 мая, хакеры начнут планомерно публиковать части утекшей информации в открытый доступ.

В Apple пока не ответили на требования взломщиков. Компания также отказалась давать комментарии представителям СМИ.

Помимо хакерской деятельности, REvil нанимает партнеров для распространения программ-вымогателей в сети. Эксперты в области кибербезопасности считают, что группировка базируется в России, потому что основная часть ее атак нацелена на отечественные организации или фирмы в странах СНГ. Журналисты Bloomberg тоже называют вымогателей «русскими хакерами».