Путин поручил запустить проект по оценке управленческих компетенций студентов

Президент России Владимир Путин поручил платформе «Россия — страна возможностей» совместно с Минобрнауки России запустить пилотный проект по оценке управленческих компетенций студентов вузов. Об этом в субботу, 1 мая, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что срок выполнения поручения — 1 сентября 2022 года и 1 сентября 2023 года. Ответственными за исполнение назначены генеральный директор платформы Алексей Комиссаров и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Предполагается, что по результатам реализации проекта будут представлены предложения о целесообразности включения информации об оценке компетенций в документы о высшем образовании и о квалификации.

9 апреля сообщалось, что президентская платформа «Россия — страна возможностей» подписала 35 соглашений о сотрудничестве с ведущими российскими вузами и университетами. Соглашения были заключены на всероссийском проектном семинаре «На одной волне с университетами», который проходил 9 и 10 апреля в Сочи.