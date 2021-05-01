Россия
 
Последние новости
Семьям погибших в ДТП на Ставрополье детей выплатят по миллиону рублей
Стало известно о расколе в Белом доме из-за отмены патентов на вакцины
Италия раскрыла сроки обновления виз россиянам
Врач назвал способы лечения алкогольного отравления
Момент смертельной аварии с детьми в Ставрополье попал на видео
Эксперт назвал россиянам способ защититься от нового вида мошенничества
Украина попросила США назначить спецпредставителя по Донбассу
Россиян предупредили о скором росте цен на бензин
Плющенко рассказал о «приличном банковском счете» Трусовой
Доллару предрекли обрушение из-за России
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин поручил запустить проект по оценке управленческих компетенций студентов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил платформе «Россия — страна возможностей» совместно с Минобрнауки России запустить пилотный проект по оценке управленческих компетенций студентов вузов. Об этом в субботу, 1 мая, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что срок выполнения поручения — 1 сентября 2022 года и 1 сентября 2023 года. Ответственными за исполнение назначены генеральный директор платформы Алексей Комиссаров и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Предполагается, что по результатам реализации проекта будут представлены предложения о целесообразности включения информации об оценке компетенций в документы о высшем образовании и о квалификации.

9 апреля сообщалось, что президентская платформа «Россия — страна возможностей» подписала 35 соглашений о сотрудничестве с ведущими российскими вузами и университетами. Соглашения были заключены на всероссийском проектном семинаре «На одной волне с университетами», который проходил 9 и 10 апреля в Сочи.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Заявки на участие в «Большой перемене» подали миллион школьников и студентов
В Москве обсудили платформу «Другое дело»
В Нижнем Новгороде пройдет финал конкурса «Мастера гостеприимства»