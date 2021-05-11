Россияне выбрали самые уважаемые профессии

Сервис «Работа.ру» выяснил, какие профессии являются самыми уважаемыми среди россиян. Результаты опроса публикует RT.

Самой уважаемой профессией жители России выбрали специальность врача — ее отметили 59 процентов опрошенных. Далее идут учителя, эту профессию выбрали 40 процентов респондентов. Еще 38 процентов участников исследования рассказали об уважении к спасателям.

Кроме того, 27 процентов опрошенных выразили уважение к пожарным, а 26 процентов — к ученым. Еще 22 процента россиян уважают военнослужащих, а 19 процентов отметили инженеров. Также 14 процентов участников опроса выбрали летчиков, 13 процентов — машинистов, а 12 процентов — шахтеров.

В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали, что уважают все профессии.

Ранее россияне перечислили профессии, представители которых, по их мнению, получают несправедливо низкую заработную плату. Лидируют в списке таких профессий преподаватели, врачи и ученые. О том, что их зарплата незаслуженно маленькая, заявили 64 процента, 58 и 36 процентов опрошенных соответственно.