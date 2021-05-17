Актер сериалов «Две судьбы» и «Кармелита» рассказал о домогательствах мужчины

Актер сериалов «Две судьбы» и «Кармелита» Денис Матросов подвергся сексуальным домогательствам со стороны мужчины. Об этом он рассказал в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.

«Мужчины сталкиваются тоже с этой историей. Но [с домогательствами] со стороны не женщины, конечно, а мужчины», — отметил артист.

Матросов заявил, что необходимо отвечать на домогательства насилием. «Каждый для себя делает выбор. Вот я сделал свой выбор, когда ко мне полезли — ну, у меня рука большая, человек потом неделю не мог никуда выйти», — признался он.

В той же передаче российская актриса Ирина Безрукова заявила, что стала жертвой домогательств со стороны режиссера в 25-летнем возрасте. Кинематографист, имя которого она так и не раскрыла, пригласил ее в гостиничный номер и, прижавшись к ней, потребовал полюбить его, угрожая в противном случае переозвучить ее в фильме.