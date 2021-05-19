Британским войскам разрешили незаконные бомбардировки

Министерство обороны Великобритании разрешило своим войскам проводить незаконные бомбардировки. Об этом говорится в секретном документе от 2016 года, о котором узнала газета The Guardian.

Британские войска смогут проводить атаки в том числе в рядах иностранных отрядов и в странах, где нет боевых подразделений Соединенного Королевства. Кроме того, для начала бомбардировок военным не нужно будет просить одобрения парламента.

«Возможно, [британские войска] даже будут задействованы в Пакистане и Йемене, где уже были замечены американские беспилотники... Есть опасения, что Британия по примеру США будет участвовать в незаконных операциях», — считает представитель международной благотворительной организации Reprieve Дженнифер Гибсон (Jennifer Gibson).

Еще в 2013 году международная правозащитная организация Amnesty International обвиняла ЦРУ в незаконном применении беспилотников на территории Пакистана. Многие из погибших в результате обстрелов с воздуха даже не были вооружены.

Правозащитники из Human Rights Watch также обвиняли Соединенные Штаты в незаконных операциях в Йемене.

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