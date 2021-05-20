Житель Австралии 15 лет жил с телом грабителя в доме

Австралиец Брюс Робертс на протяжении 15 лет жил с телом грабителя в своем доме. Как сообщает ABC News, мумифицированные останки обнаружили недавно лишь после смерти владельца дома.

Как установило следствие, Брюс Робертс застрелил грабителя Шейна Снеллмена в 2002 году, когда тот проник в его дом, после чего спрятал тело в своей спальне.

В 2017 году умер сам Робертс. Скопившиеся перед домом письма вызвали беспокойство среди соседей, и они вызвали полицию. Прибывшие на место офицеры обнаружили в доме гору хлама и тело Робертса. Как было установлено, cмерть наступила по естественным причинам.

Однако год спустя, когда проводились работы по уборке дома, был обнаружен труп Снеллмена. Также было найдено по крайней мере 19 единиц огнестрельного оружия. Из какого именно было совершено убийство, эксперты установить не смогли. Около тела Снеллмена было обнаружено 70 флаконов освежителей воздуха. По словам адвоката Тины Ксантос, это говорит о том, что Робертс неоднократно пытался замаскировать запах.