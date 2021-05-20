В России испортились фальшивые деньги

Фальшивые банкноты, которые выявляются в России, заметно испортились, их качество таково, что подделку можно обнаружить невооруженным глазом. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал зампред Центробанка России Михаил Алексеев.

По его словам, действительно хороших подделок денежных купюр достоинством 200 и 2000 рублей, недавно введенных в оборот, не было вовсе, а те, что удалось найти, были напечатаны на принтере.

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В целом на миллион банкнот в обращении приходится только семь подделок. В Великобритании, заметил Алексеев, тот же показатель равняется 112 банкнотам, а в еврозоне — 23.

Тем не менее чиновник указал, что модернизация банкнотного ряда видится ведомству необходимой. Технологии подделок совершенствуются, а с ними и растут навыки мошенников.

В том же интервью Алексеев, являющийся куратором наличного денежного обращения в ЦБ, рассказал о новом дизайне для купюр достоинством 100 рублей. Цветовая гамма банкноты не изменится, но оттенок будет отличаться.

До этого говорилось, что на новой 100-рублевой купюре размесят изображения объектов Красной площади, парк «Зарядье», Шуховскую башню и здание МГУ на Воробьевых горах в Москве. В 2022 году они поступят в обращение, а затем Центробанк займется новым дизайном банкнот номиналом 5000 и 1000 рублей.