Соловьев открестился от статуса живущего на бюджетные деньги пропагандиста

Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил, почему его нельзя считать «пропагандистом, который живет на деньги бюджета». От такого статуса он открестился во время лекции для школьников и студентов на марафоне «Новое знание», слова ведущего приводит издание Znak.com в Telegram.

По словам ведущего, благодаря его популярности канал не тратит бюджетные средства, а, наоборот, зарабатывает. «Хочется сказать, что я вообще-то зарабатываю деньги [для] бюджета, потому что телевидение продает рекламу», — отметил он.

Соловьев подчеркнул, что все передачи, в которых он был ведущим, всегда приносили высокие рейтинги. «Рекламный слот стоил сумасшедших денег. Так что я всегда приносил деньги [каналам], а не забирал их», — добавил ведущий.

В феврале Соловьев назвал чушью сообщения о том, что его зарплата составляет более 52 миллионов рублей в год. Также тогда он подчеркивал, что из федерального бюджета на его зарплату никаких средств не выделяется, а все доходы обеспечиваются за счет высоких рейтингов программ, в которых он выступает ведущим.