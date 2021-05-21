Губернатор Петербурга появился на публике без усов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов появился на публике без усов. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, Беглова заметили в новом образе, когда он посещал открытие выставки инновационного транспорта на Манежной площади в пятницу, 21 мая. Отмечается, что последний раз губернатор Петербурга сбривал усы, когда приезжал в город на только что занятую должность полпреда президента.

Как сообщает Telegram-канал «Подъем», пользователи соцсетей предположили, что чиновник сбрил усы, проиграв кому-то в споре. Пресс-секретарь Беглова Инна Карпушина в беседе журналистами отказалась комментировать причины изменений во внешности начальника, заявив, что это его личное дело. «Сплетничать на эту тему мы не будем», — подчеркнула она.

В январе российский певец и композитор Игорь Николаев раскрыл тайну своих усов. Артист признался, что начал отращивать усы в молодости, подражая любимым артистам. Николаев также рассказал, что сбрить растительность на лице ему пришлось всего раз в жизни — перед принятием присяги в армии.