Шахтерам крупнейшего в мире горнодобытчика запретили пить пиво

Самая крупная горнодобывающая компания в мире BHP Billiton, которая находится в Австралии, решила бороться с пьянством на рудниках и запретила шахтерам пить пиво после вечерних смен. Новые правила возмутили рабочих и обернулись серьезными стычками горнодобытчика и профсоюзов, пишет издание CartEgg.

Руководство BHP запретило сотрудникам пить пиво в общежитиях австралийских шахт после 21:30. Кроме того, работников ограничили в суточном употреблении алкогольного напитка — до четырех банок, в Австралии это около одного литра пива крепостью от 4,8 процента.

Профсоюзы, представляющие интересы 20 тысяч шахтеров, усмотрели в новых правилах нарушение прав горняков на приватность и отдых во внерабочее время.

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«Рабочие BHP устали от того, что с ними обращаются как с детьми. Если есть проблемы с несколькими сотрудниками, то их нужно решать дисциплинарными наказаниями, а не с помощью комендантского часа и ограничений», — высказался национальный организатор Австралийского союза рабочих Шейн Роулстоун. Активист добавил, что запрет не помешает шахтерам ездить за выпивкой в соседние города и деревни. Изменения затронут не только шахтеров, но и обслуживающий персонал. Например, повар, который заканчивает смену после 21:30, лишится шанса выпить пива в конце рабочего дня, отмечает Reuters.

Руководство компании благодаря запрету на вечернее употребление алкоголя планирует повысить безопасность на рудниках и сократить риски для здоровья сотрудников. Новые правила должны вступить в силу с 1 июля. BHP Billiton ужесточает правила употребления алкоголя уже второй раз с начала года. В феврале рабочих ограничили шестью банками пива.

С пьянством на рабочем месте борются во всем мире. Недавно зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить россиянам, страдающим алкоголизмом, занимать руководящие позиции. Политик также настаивает, что как минимум два раза в год начальник должен проходить строгий медосмотр, чтобы врачи вовремя могли выявить его пристрастие к выпивке.