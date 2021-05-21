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В Госдуме раскрыли назначение боевых роботов с искусственным интеллектом

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Александр Шерин
Александр Шерин
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российские боевые роботы с искусственным интеллектом могут сохранить жизни личного состава. Их назначение раскрыл первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, передает «Газета.Ru».

По его словам, роботов можно использовать для разминирования местности, проведения разведывательных работ, доставки грузов и эвакуации раненых с поля боя.

Шерин добавил, что армия должна строиться по принципу использования дорогостоящего, но максимально эффективного вооружения. Оно будет управляться людьми из закрытых бункеров, чтобы «сохранить жизни личного состава, но уничтожить системы коммуникаций противника, ракетные установки, надводные корабли, летательные объекты».

Ранее глава Министерства обороны Сергей Шойгу объявил, что в России созданы боевые роботы с искусственным интеллектом, которые способны воевать самостоятельно. По его словам, они запущены в массовое производство.

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