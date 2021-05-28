Автор предложения утроить налоги для богатых россиян открестился от него

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин открестился от идеи обнулить налоги для самых бедных россиян и повысить их для наиболее обеспеченных слоев населения. По его словам, он был только автором письма, в котором вместе с некоторыми другими инициативами было такое предложение, сообщает РБК.

По его словам, в документе действительно говорилось, что для одного процента самых высокооплачиваемых сотрудников налоги можно довести до 45 процентов, но считать это позицией всей ТПП нельзя. Этот момент попал в письмо как часть протокола заседания профильного совета с мнениями участников экспертной дискуссии, о консенсусе речь не идет.

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Письмо было направлено в адрес зампреда Центробанка Сергея Швецова. Оно касалось стратегии развития финансового рынка страны до 2030 года, по которой совет ТПП по финансово-промышленной и инвестиционной политике сформулировал свои инициативы.

В части документа, о которой идет речь, обнулить сборы предлагалось для граждан, средняя заработная плата которых составляет 13,5 тысячи рублей в месяц. Одновременно указывалось, что переход на ставку 15 процентов для лиц с доходом выше пяти миллионов рублей в год недостаточный, чтобы исправить дисбаланс.

Как отмечал в феврале прошлого года министр финансов Антон Силуанов, правительство не собирается вводить прогрессивную шкалу налогообложения как минимум до 2024 года. Однако в июне президент страны Владимир Путин заявил о повышении ставки с 13 процентов для 15 процентов для части самых богатых граждан. Предполагалось, что все собранные таким образом средства направят на лечение детей с редкими заболеваниями.

В ноябре Минфин подтвердил, что новой коррекции размеров налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не планируется. С 1 января 2021 года ставка в размере 15 процентов вступила в силу.

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