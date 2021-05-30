Бывший зять Ельцина назвал причину прихода Путина к власти

Алексей Дьяченко, бывший зять экс-президента России Бориса Ельцина, назвал причину, по которой нынешний глава страны Владимир Путин пришел к власти. Об этом он написал в своем блоге на сайте «Эха Москвы».

По словам Дьяченко, преемником Ельцина мог стать бывший премьер-министр России Евгений Примаков. Однако ему помешали несколько причин.

«Во-первых, он не переносил критику в свой адрес… Во-вторых, Примаков жестко проводил свою линию, не оглядываясь на администрацию президента», — отметил бывший зять Ельцина.

Дьяченко добавил, что была и третья причина, по которой Примаков не стал президентом страны, она была связана с его политическим поведением.

«Ельцин видел своим преемником человека молодого, не несущего груз прошлых ошибок, обязательств и обид. Он хотел, чтобы пришел тот, кто начнет с чистого листа. Ельцин сам любил этот самый чистый лист», — добавил Дьяченко.

Ранее журналист Владимир Познер рассказал о том, как брал интервью у первого президента России Бориса Ельцина, когда тот еще работал в Госстрое.