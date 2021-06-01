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Онищенко призвал запретить в России товары Coca-Cola, Nestle и Mars

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России необходимо запретить товары компаний Coca-Cola, Nestle и Mars, которые производят нездоровую продукцию с высоким содержанием сахара. С таким призывом выступил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, современные дети предпочитают шоколадные батончики, картофель фри и другую «мусорную еду», которая влияет на эндокринную систему и организм в целом. «Дети чуть ли не с рождения уже подсажены на эту продукцию, наши СМИ активно ее рекламируют, потому что получают огромные дивиденды за это. Здесь нужно и ограничение рекламы, и запрещение определенных видов продуктов, хотя они и разрешены в обороте», — сказал парламентарий.

Он отметил, что в стране надо возрождать культуру питания с полноценными завтраками, обедами и ужинами, нужна полноценная пропаганда здоровой еды.

Ранее швейцарская компания Nestle призналась, что большинство ее продуктов неполезны для здоровья. Нездоровыми оказались 96 процентов товаров в сегменте кофе и напитков, а также 99 процентов конфет и мороженого.

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