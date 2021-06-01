Российских наемников обвинили во вторжении в африканскую страну

Чад обвинил военных Центральноафриканской Республики (ЦАР) и их союзников из числа российских наемников в убийстве шестерых солдат в ходе нападения на пограничный пост на территории Чада. Об этом сообщает Africa News со ссылкой на министра иностранных дел Шерифа Махамаат Зене.

Отмечается, что один военный был убит на месте, а пятеро похищены и казнены на территории ЦАР. Зене назвал произошедшее спланированным преступлением и пообещал, что вторжение не останется безнаказанным.

По информации издания, произошедшее вызвало дипломатический скандал. В попытке исправить ситуацию власти ЦАР извинились за инцидент, принесли соболезнования родственникам погибших и предложили совместно расследовать случившееся.

По версии Банги, нападение было провокацией оппозиционеров, которых военные ЦАР преследовали недалеко от границы с Чадом. Повстанцы якобы воспользовались темнотой и вывели военных на блокпост Чада. Там пограничников приняли за боевиков. Власти Чада при этом утверждают, что перед нападением военные исследовали блокпост.

Ранее в мае российских наемников, находящихся в ЦАР для поддержки правительственных сил, обвинили в убийствах и изнасилованиях. Как минимум две местные жительницы заявили, что подверглись насилию. Также появились данные о причастности россиян к убийству уличного торговца.

Россия в декабре 2020 года по просьбе властей ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов. Уточнялось, что на месте они займутся обучением военнослужащих национальной армии республики. В то же время появлялась информация о том, что армии ЦАР начали помогать российские наемники — их заметили в 130 километрах к северо-западу от столицы республики Банги вместе с наемниками из Руанды и представителями FACA.