В России оценили заявление Трампа о насмешках Путина над Байденом

Выступление бывшего американского лидера Дональда Трампа на съезде республиканцев, в ходе которого он заявил о насмешках президента России Владимира Путина над Джо Байденом, можно считать вступлением в гонку на пост президента. Такое мнение выразил директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, передает РИА Новости.

«Он говорил после ухода из Белого дома, что собирается участвовать в выборах. Тем более он остается лидером партии и будет им до тех пор, пока его не сменит кто-то другой. Так что я думаю, что это действительно начало той борьбы, которую он ведет», — сказал Гарбузов.

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Специалист также отметил, что следует внимательно наблюдать за реакцией республиканской партии. За четыре года своего президентства Трамп сумел расположить к себе республиканскую элиту, но все испортить последними днями в Белом доме и штурмом Капитолия.

Таким образом, отметил Гарбузов, на Трампе лежит пятно человека, который нанес удар по демократии США и выступил против процедуры смены власти, которая в стране формировалась десятилетиями. Сейчас, уверен эксперт, Трамп пытается «отмыться» от прошлого и предстать на выборах в новом образе.

«Трамп не может вести себя по-другому. Иначе, чем он вел себя, пребывая в Белом доме. Я полагаю, что у него будут те же самые ошибки, к нему будут те же самые претензии, которые он навлек на себя за четыре года жизни в Белом доме», — добавил Гарбузов.

Сейчас Трамп сосредоточен на республиканской элите и республиканской бюрократии, выступления перед ними могут привести к тому, что эта элита мобилизует массы на местах, считает специалист. «Расчет на это и делается. Поэтому, конечно, сейчас он "заряжает" нижестоящие слои республиканского истеблишмента. Я не думаю, что на местах они пойдут против него», — заключил Гарбузов.

В субботу, 5 июня, на съезде Республиканской партии в Северной Каролине Трамп назвал администрацию президента Джо Байдена самой радикальной в истории, поскольку она продвигает токсичные критические расистские теории. Также он обвинил новую администрацию США в том, что она «позволила» России построить «Северный поток-2». Кроме того, он сказал, что президент России Владимир Путин и китайские переговорщики «откровенно насмехаются» над американским президентом Джо Байденом и унижают США.

Съезд Республиканской партии в Северной Каролине стал вторым крупным выступлением Трампа с момента оставления им должности президента.