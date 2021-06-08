МТС запустила подписку на облачные кондиционеры

Компания МТС в партнерстве с российским дистрибьютором климатического оборудования «Даичи» объявил о запуске подписки на облачные кондиционеры. Об этом говорится в сообщении МТС.

Предложением могут воспользоваться желающие приобрести современный кондиционер без большой финансовой нагрузки или оформления кредита. Пользователь может выбрать один из четырех вариантов подписки МТС&Daichi, в зависимости от модели кондиционера и площади помещения – от 20 до 50 квадратных метров. В подписку входят кондиционер с системой умного управления, доставка, гарантия и техническая поддержка и бесплатный трафик на приложение Daichi Comfort.

Облачным кондиционером можно управлять со смартфона и через популярные голосовые помощники. Также, при установке в доме двух и более кондиционеров, можно управлять сразу всей системой. К управлению можно подключить всех домочадцев и задавать быстрые команды или автоматические сценарии, например, спланировать режим работы кондиционера на неделю или настроить включение кондиционера по геолокации при приближении хозяев к дому.

На первом этапе предложение станет доступно в Москве и Ростове-на-Дону, минимальная стоимость подписки начинается от 4999 рублей и 5999 в год соответственно, срок действия – семь лет. Оформить подписку можно в разделе «Акции» в мобильном приложении МТС Cashback.