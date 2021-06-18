Скованные одной цепью 123 дня влюбленные сняли ее и расстались

На Украине влюбленные сняли цепь, которой сковали себя на четыре месяца, и расстались. Об этом сообщает издание СТРАНА.ua.

14 февраля этого года, в День святого Валентина, в Киеве Александр и Виктория сковали себя цепью на три месяца, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. После регистрации рекорда они планировали продать цепь за три миллиона долларов (217 миллионов рублей), два миллиона (144,7 миллиона рублей) из которых должны были пойти на благотворительность.

14 мая пришло время снимать цепь, но пара решила оставить ее на руках до проведения аукциона, для которого из нее должны были сделать инсталляцию. «Три месяца, 89 дней, 2136 часов и 128 160 минут наши любимые руки друг друга связаны цепью любви», — написали влюбленные в социальных сетях. 26 мая Александр и Виктория сообщили о намерении пожениться и снять цепь после регистрации брака.

17 июня они расковались в Киеве, на том же месте, где их сковали 123 дня назад. После влюбленные сообщили, что приняли решение расстаться. Они заявили, что если бы не цепь, их отношения закончились бы уже давно. «Мы абсолютно разные люди и не подходим друг другу. Мы спокойно все обсудили и пришли к решению расстаться. Почему так произошло? Честно говоря, не могу выделить одну причину, много всего не сошлось», — отметил Александр.

Теперь экс-влюбленные ждут аукцион, чтобы продать цепь. Оставшиеся после пожертвования на благотворительность деньги они поделят пополам.

Ранее сообщалось, что влюбленная пара поженилась 85 раз за полгода и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Марк и Дениз получили возможность установить рекорд, когда их наняла на работу компания, занимающаяся организацией свадебных путешествий.