Названы самые полезные продукты для сердца

Российские врачи перечислили самые полезные продукты для сердца и разобрали их витаминный состав. Мнение экспертов публикует издание «Фонтанка».

Как отметили специалисты, помимо самих продуктов, важно знать названия микроэлементов, которые в них содержатся. По словам врача-диетолога Ирины Торопыгиной, важно включить в рацион апельсины, киви, лимоны, черную смородину, облепиху, клубнику и брюссельскую капусту — они богаты витамином С, который нормализует обмен веществ и укрепляет стенки сосудов.

Кроме того, врачи посоветовали обратить внимание на продукты, в которых есть витамин Е. К ним относятся различные орехи (кешью, миндаль, фундук, грецкие орехи и арахис), некоторые виды рыбы (судак, угорь и лосось), а также крупы. Как утверждает врач-гастроэнтеролог Наталья Игнатова, витамин Е — это мощный антиоксидант, необходимый для профилактики сердечных заболеваний и атеросклероза.

Другой важный микроэлемент — витамин Р, который можно найти в абрикосах, цитрусовых, ягодах, гречневой крупе и листовом салате. Отмечается, что он увеличивает эластичность сосудов и в то же время уменьшает их ломкость и проницаемость.

По словам врачей, нормализовать сердечный ритм помогут рисовые отруби, семена подсолнечника, семена чиа и кунжута, свинина, льняная мука и орехи. «Витамин В1 важен для обмена веществ, нормальной работы сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также клеток организма, особенно нервных», — говорит гастроэнтеролог.

Ранее в июне врачи порекомендовали не пить кофе вместе со сладостями. По словам специалиста по снижению веса Павла Исанбаева, такое сочетание может критически повысить уровень глюкозы в организме, что может привести к гипогликемии.