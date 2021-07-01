Школьник из Первоуральска вошел в список рекордсменов по сдаче ЕГЭ

Уральский школьник Андрей Чернявский вошел в список рекордсменов страны по сдаче ЕГЭ. Об этом пишет газета «Учительская».

Подросток набрал 388 балов по четырем предметам. Чернявский рассказал, что интенсивно готовился к экзамену — штудировал не только школьные учебники, но и книги из виртуальных библиотек.

По двум предметам — физике и химии — школьник получил по 100 балов. Математик он сдал на 96 баллов, а русский язык — на 92 балла.

По словам директора школы Татьяны Галяутдиновой, педагоги гордятся своим воспитанником, верят в него, считают очень перспективным молодым человеком. Чернявский теперь готовится к поступлению вуз, однако он пока не решил, с какой наукой хочет связать жизнь.

Школьник считает, что обязан своими успехами и достижениями матери — учителю начальных классов.