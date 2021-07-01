Ставропольский казак помог увековечить память героя Великой Отечественной войны

Казак из Ставрополя Владимир Пипенко помог увековечить память героя Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Вести-Ставрополье».

Мужчина взял на себя часть расходов и помог доставить останки военного на малую родину в село Кара-Тюбе Нефтекумского городского округа. Захоронение прошло с воинскими почестями.

Пипенко отметили благодарственным письмом, вручение состоялось в Музее Великой Отечественной войны «Память».

Ранее сообщалось, что активисты движения Волонтеры Победы исполнили желание ветерана Абрама Маркина, которому исполняется 101 год. Мужчина хотел посетить Белоруссию и школу в городе Хотимске Могилевской области, в которой учился в детстве.