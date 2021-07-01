Российского банкира арестовали по делу о хищении миллиарда рублей

В Москве арестовали бывшего председателя Ринвестбанка Максима Ткачева по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, Ткачев был вызван на допрос по делу о мошенничестве и растрате в рязанском Ринвестбанке. Ранее банкир уже допрашивался в качестве свидетеля по этому делу.

Спустя несколько часов бывшему председателю российского банка предъявили обвинение в хищении из кредитного учреждения 1,3 миллиарда рублей, а затем Ткачева доставили в Басманный райсуд Москвы, где представитель Следственного комитета России уже ходатайствовал о его аресте.

Как сообщает газета, о роли Ткачева в этом деле стало известно после изъятой в ходе обысков документации, а также показаний других фигурантов дела. Так, в октябре 2020 года все тот же Басманный райсуд арестовал экс-президента Ринвестбанка Светлану Позднову и бывшего бенефициара этого кредитного учреждения Владимира Романова.

Последнего следствие считает организатором мошеннических схем по выводу из лопнувшего кредитного учреждения 1,3 миллиарда рублей. Всего общий долг Ринвестбанка перед кредиторами составил 5,7 миллиарда рублей.

Ткачев был также фигурантом дела о хищении 231 миллиона долларов, выделенных в 1997 году из госбюджета МАПО «МиГ» для обеспечения контракта на поставки российских самолетов в Индию. Тогда он был финансовым директором корпорации.

В июле 2016 года Банк России года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у рязанского Ринвестбанка. Отмечается, что при неудовлетворительном качестве активов финансовая организация неадекватно оценивала принятые в связи с этим риски. При этом банк полностью утратил собственные средства.