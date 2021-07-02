Оркестр сыграл «Грустный вальс» на фоне сброса воды Красноярской ГЭС

Сибирский юношеский оркестр сыграл «Грустный вальс» Яна Сибелиуса на фоне сбрасывающей воду Красноярской ГЭС. Видео концерта опубликовано на YouTube-канале красноярской филармонии.

Выступление прошло на смотровой площадке компании En+ Group Олега Дерипаски. В выступлении приняли участие 19 музыкантов из девяти регионов Сибирского федерального округа и их художественный руководитель Леонид Жуковский.

«Посмотрите, как гармонично сочетаются стихии воды и классической музыки», — говорится в посте в Instagram-аккаунте En+ Group.

Руководитель оркестра Леонид Жуковский в разговоре с NGS24.ru признался, что исполнять такую музыку в таком необычном месте стало для него настоящим восторгом. «Мощь водной стихии, подчиненной человеческой воле, вдохновляет и подталкивает расширять творческие горизонты», — сказал музыкант.

В июне в Красноярске наблюдались сильные дожди и поднятие уровня Енисея, в связи с чем ГЭС пришлось задействовать для сброса воды. Несмотря на увеличения сброса, вода почти месяц не уходила с городских набережных.