Умер режиссер «Смертельного оружия»

Голливудский режиссер Ричард Доннер скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает The Sun.

Смерть режиссера подтвердила его супруга Лорен Шуллер Доннер. Причина смерти пока не уточняется.

Среди картин Доннера наиболее популярен цикл фильмов «Смертельное оружие» с Мэлом Гибсоном и Дэнни Гловером. Режиссер снял все четыре части серии и собирался поставить пятую, которая должна была стать заключительной. Первая картина «Смертельное оружие» вышла на экраны в 1987 году и стала одним из самых известных боевиков 1980-х годов. Суммарные кассовые сборы франшизы составили более 955 миллионов долларов.

Также Ричард Доннер снял такие кинокартины, как «16 кварталов», «Омен», «Балбесы», «Леди-ястреб» и «Супермен».