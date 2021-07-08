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Лавров оценил включение в избирательный список «Единой России»

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил предложение президента страны Владимира Путина о включении его имени в общефедеральную часть федерального списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму. Слова главы МИД приводит ТАСС в четверг, 8 июля.

«Я счел это предложение, прозвучавшее из уст президента, честью для меня», — заявил Лавров.

Он пояснил, что МИД тесно сотрудничает с парламентскими партиями, при этом «Единая Россия», занимая место ведущей партии, играет решающую роль в кодификации важнейших политических решений, а также в обеспечении ратификации договоров, которые президент и министры подписывают с зарубежными партнерами.

Лавров также напомнил, что МИД проводил подробные консультации с партией в ходе работы над поправками к российской Конституции, которые затрагивали вопросы внешней политики страны.

В июне «Единая Россия» провела съезд, посвященный выборам в Госдуму. В рамках него Путин предложил включить в общефедеральную часть федерального списка партии главу Минобороны Сергея Шойгу, главу МИД Сергея Лаврова, детского омбудсмена Анну Кузнецову, главврача Городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Дениса Проценко и сопредседателя центрального штаба ОНФ Елену Шмелеву.

Единый день голосования пройдет 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва, а также выборы глав 12 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах.

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