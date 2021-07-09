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Россиянам назвали способы избежать теплового удара

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Врач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Суна Исакова в беседе с РИА Новости назвала способы избежать теплового удара.

Специалист посоветовала носить головной убор и легкую светлую одежду. Также она порекомендовала обеспечить в помещении температуру в 20–25 градусов, меньше использовать плиту и духовку при готовке и почаще принимать освещающий душ.

«Чтобы избежать теплового удара, уличные работы следует отложить на вечернее время. Пейте больше воды, чем обычно, не дожидаясь, пока почувствуете жажду», — отметила Исакова.

По словам врача, желательно оставлять открытыми окна в период минимальной температуры: ночью и ранним утром. При этом днем специалист посоветовала закрывать окна и шторы, особенно с солнечной стороны.

Если в условиях пандемии коронавируса стало плохо из-за защитной маски, необходимо отойти минимум на шесть шагов от окружающих и снять ее, чтобы облегчить дыхание, добавила Исакова.

Врач также перечислила симптомы теплового удара — это повышенная температура тела, одышка, головная боль, тошнота, рвота, учащенное сердцебиение, нарушение сознания, покраснение лица.

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