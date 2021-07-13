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Песков прокомментировал изъятие книг с изображением Гитлера из магазинов

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
Дмитрий Песков прокомментировал изъятие книг с изображением Адольфа Гитлера из магазинов

Изображения военных преступников могут размещаться в книгах и учебных материалах только в качестве справочной информации, популяризация их личностей недопустима, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию об изъятии из книжных магазинов материалов с изображением лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом сообщает ТАСС.

«Если на обложке большие, крупные изображения, естественно, популяризация не нужна и недопустима. Если речь идет о справочной информации и так далее, изображения внутри книги... [то это допустимо]», — он.

По его словам, не должны изыматься книги, где изображения содержатся внутри. Он добавил, что случаи изъятия такой литературы возможны, но это «эксцессы исполнения». «Они все корректируются», — заверил Песков.

15 июня Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников.

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