Врач назвал максимально допустимую паузу между дозами вакцины

Врач Борис Чурадзе назвал максимально допустимую паузу между дозами вакцины от коронавируса в интервью с радио Sputnik.

Как напомнил специалист, вторую прививку препаратом «Спутник V» необходимо сделать через 21 день, для «ЭпиВакКороны» этот период составляет 14-21 день, для «КовиВака» — 14 дней. Если поставить вторую прививку вовремя не представляется возможным, то допускается перенос введения второго компонента на несколько недель. В частности, это касается случаев, когда есть проблемы со здоровьем.

«В условиях пандемии важно соблюдать сроки, чтобы быстрее достигать целевых значений клеточного и гуморального иммунитета», — отметил Чурадзе. Если после введения первого компонента прошло больше полугода, а второй компонент так и не был введен, необходимо проходить повторную вакцинацию.

Ранее доктор медицинских наук, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов раскрыл особенности повторной вакцинации от коронавируса. По его словам, у медиков есть средства, чтобы нивелировать неприятные последствия прививки, если они были.