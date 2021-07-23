Известный российский винодел начал создавать «русский Прованс» под Ростовом

Известный российский винодел из Ростовской области Николай Молчанов начал создавать «русский Прованс» под Ростовом — он разбил лавандовую плантацию и планирует увеличить ее площадь до 1,5 гектаров. Об этом сообщает DON24.RU.

Лавандовое поле находится в поселке Краснодонском Волгодонского района. «Лавандовое поле притягивает туристов Ростовской области, желающих сделать фотосессию. Кстати, это в основном потребители продукции цеха по переработке винограда, приезжающие в район за эксклюзивной продукцией винодела», — рассказали в администрации района.

Самые известные в мире лавандовые поля, притягивающие тысячи туристов, находятся во французском Провансе. Кроме того, такие поля есть в Крыму, в селе Тургеневка Бахчисарайского района.