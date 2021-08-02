Российский дипломат раскрыл подробности по иранской ядерной сделке

Переговоры по иранской ядерной сделке в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий возобновятся после инаугурации нового президента Ирана. Об этом постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов рассказал в интервью газете «Известия».

Постпред добавил, что точная дата переговоров пока неизвестна. Он также отметил, что новое руководство Ирана, вероятно, скорректирует позицию страны по некоторым вопросам в рамках сделки.

«Мы не знаем, какие изменения в иранских подходах могут произойти с учетом прихода к власти нового президента, формирования нового правительства. Нельзя исключать, что взгляды иранской стороны на некоторые из обсуждавшихся в Вене вопросов подвергнутся корректировкам. Мы ничего об этом пока не знаем», — заявил дипломат.

При этом, по словам Ульянова, новая сделка по иранской ядерной программе невозможна, и альтернативы ее восстановлению в первоначальном виде — нет.

В то же время дипломат отметил, что чем дольше Иран будет уходить от переговоров и выполнения обязательств по первоначальной сделке, тем дольше страна будет находиться под действием санкций со стороны западных государств.

29 июля США заявили, что готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном, как только в Тегеране завершится процесс передачи президентской власти после выборов главы государства.

20 июня в Вене завершился шестой с апреля этого года раунд переговоров по полному восстановлению СВПД, которое также подразумевает возвращение к этой сделке США. Тогда в Вашингтоне заявили, что вернутся за стол переговоров уже при новом руководстве Ирана.

Инаугурация нового иранского президента запланирована на 5 августа.