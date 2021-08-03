Рэпера Диззи Раскала обвинили в нападении на женщину

Британского рэпера и музыкального продюсера Дилана Миллса, выступающего под псевдонимом Диззи Раскал (Dizzee Rascal), обвинили в нападении на женщину. Об этом сообщает The Guardian.

«36-летний Дилан Миллс из Севеноукса, графство Кент, был обвинен в нападении после инцидента в жилом доме 8 июня. В присутствии офицеров женщина рассказала о легких травмах. Госпитализация ей не потребовалась», — говорится в заявлении полиции.

Артист освобожден под залог. Он должен предстать перед судом 3 сентября. Диззи Раскал пока никак не прокомментировал выдвинутые обвинения. Кроме того, неизвестно, кем ему приходится предполагаемая жертва.

Рэпер Диззи Раскал стал известен в начале 2000-х годов. Его дебютный альбом Boy in da Corner, выпущенный в 2003 году, считается классикой грайма, а последующие работы Showtime, Maths + English и Tongue n 'Cheek были хорошо оценены музыкальными критиками и слушателями. Всего за свою карьеру Диззи Раскал записал семь альбомов.