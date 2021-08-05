Россиянин избил 17-летнего спасателя на пляже в Сочи и попал на видео

В Адлерском районе Сочи российский турист избил на пляже 17-летнего спасателя и попал на видео. Ролик и подробности случившегося публикует Telegram-канал «ЧП Сочи», освещающий события в курортном городе.

Инцидент произошел во вторник, 3 августа, на пляже «Парус». На кадрах, полученных с камеры видеонаблюдения, можно увидеть группу людей, спасателя и нескольких мужчин, стоящих недалеко от лежаков.

По словам очевидцев, туристы без разрешения взяли пляжный инвентарь и стали эксплуатировать его не по назначению. Спасатель попросил их вернуть вещь на место, однако отдыхающие сильно толкнули молодого человека и повалили на гальку — затем мужчины начали пинать его ногами.

Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в тяжелом состоянии. Отмечается, что сотрудники полиции отказались принимать заявление от спасателя из-за недостаточной степени побоев.