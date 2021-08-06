Фонд «Антон тут рядом» выпустил инклюзивный эмбиент-альбом

На лейбле Doing Great Music вышел инклюзивный эмбиент-альбом «смешали чувства» фонда «Антон тут рядом» и музыканта Ладомира Зелинского (GhostNoir). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Люди с расстройствами аутистического спектра и нейротипичные музыканты вместе записали различные звуки, преобразовав их в музыкальное полотно. Так появилась группа «музыка на разной громкости». В ее релизе можно услышать грохот падающих бутылок, утренний будильник, шелест бумаги или шум Невского проспекта.

«Вышло максимально по-разному, но с каким-то скользящим нарративом, который постоянно прерывают. Как и в нашей обыденной жизни, когда нам постоянно мешают побыть самим с собой. В "музыке на разной громкости" можно не нажимать паузу, открыв доставке продуктов, сказав, что вы оплатили проезд в автобусе. Можно все оставить просто так и это очень хорошо», — отметил музыкант Ладомир Зелинский.

Работа над проектом шла полгода. Им занимались Байдаков Иван, Афонина Светлана, Зелинский Ладомир, Кравченко Ольга, Мурашев Илья, Никитин Игорь, Кузьмичев Евгений.

Благотворительный фонд «Антон тут рядом» — фонд системной поддержки людей с аутизмом, основанный в 2013 году в Санкт-Петербурге. Фонд реализует программы, направленные на создание жизненного маршрута для человека с аутизмом в России: от ранней диагностики и дошкольного инклюзивного образования до сопровождаемого трудоустройства и самостоятельной жизни в обществе.

