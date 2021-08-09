Цены на нефть рухнули

Новая вспышка коронавируса в Китае и опасения по поводу реакции на нее Пекина привели к тому, что цены на нефть марки Brent рухнули ниже 68 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 15:45 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent торгуются на уровне 67,94 доллара за баррель (минус 3,9 процента с начала суток). Сорт WTI опустился до 65,77 доллара (минус 3,75 процента).

За последний месяц нефть опустилась почти на десять долларов по сравнению с июльскими максимумами. Инвесторов нервирует тот факт, что в Китае ввели ограничение на железнодорожные и авиаперевозки, а в Австралии, Японии и США не так давно побиты рекорды по заражению новым штаммом коронавируса.

Кроме того, Financial Times отмечает, что укрепление доллара сделало нефть дороже для компаний, ведущих расчеты в других валютах. Вместе с тем издание считает, что объективных причин для ослабления нефти немного, а опасность выглядит преувеличенной, так как реально влияет на ситуацию политика ОПЕК+.