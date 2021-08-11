Иностранцы заинтересовались российским госдолгом

Интерес иностранцев к российским облигациям федерального займа (ОФЗ) в июле значительно вырос. Вложения нерезидентов увеличились на 19 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, пишет ТАСС.
В номинальном выражении вложения увеличились на 169,2 миллиарда рублей, по данным Центробанка. Доля облигаций, принадлежащих нерезидентам, в общем объеме рынка облигаций федерального займа увеличилась на 0,9 процентного пункта до 19,9 процента.
Еженедельный приток иностранных инвестиций в рублевые ОФЗ удвоился в период с 23 по 30 июля и достиг нового максимума в рамках этого года. Эксперты считают, что такое поведение инвесторов связано с их ожиданием, что резкое повышение процентной ставки Центробанком в июле может ускорить завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики.
Особенно заметным оказался рост покупок ОФЗ нерезидентов и дочерних иностранных организаций на вторичных биржевых торгах — вложения увеличились с 34,4 миллиарда до 55 миллиардов рублей. Основными покупателями облигаций ОФЗ все еще остались крупные российские банки. Эти учреждения приобрели более половины (51,5 процента) от общего объема ценных бумаг на еженедельных аукционах в июле.
К 1 июля российский госдолг подошел к 20 триллионам рублей. В процентном соотношении рост за три месяца составил 3,9 процента, совокупный долг достиг 17 процентов прогнозируемого объема ВВП.
В апреле власти США запретили американским финансовым институтам покупать российских суверенных облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года, на первичном рынке. Меры распространяются на государственный долг страны в рублях и другой валюте.