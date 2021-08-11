РФПИ раскрыл эффективность «Спутника V» в восьми странах мира

Минздрав России и регуляторы восьми стран, где применяют «Спутник V» для массовой вакцинации, собрали данные об эффективности препарата. Их раскрыл Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Из релиза следует, что эффективность вакцины «Спутник V» в разных странах составила 94-97,8 процента, также препарат показал отсутствие серьезных нежелательных реакций, которые были отмечены у некоторых других вакцин.

«Данные применения препарата в ходе массовой вакцинации в Аргентине, Бахрейне, Венгрии, Мексике, ОАЭ, России, Сербии и на Филиппинах свидетельствуют об отсутствии серьезных нежелательных явлений (в том числе, тромбоза вен головного мозга (CVT) или миокардита), — рассказали в РФПИ. — В ряде стран, где одновременно применяются несколько вакцин от коронавируса, у российского препарата одни из лучших показателей безопасности и эффективности».

Так, в России эффективность вакцины центра имени Гамалеи составила 97,6 процентов. Против «дельта»-штамма препарат оказался эффективен на 83,1 процента. Прививка снизила риск заражения в шесть раз, госпитализации — в 18 раз.

В ОАЭ (Объединенных арабских эмиратах) «Спутник V» оказался эффективен на 97,8 процентов, в ходе исследований не зафиксировали серьезных побочных явлений. Вакцина на 100 процентов защитила граждан страны от тяжелых случаев COVID-19.

В Бахрейне через 14 дней после введения второй дозы российской вакцины ее эффективность составила 94,3 процента. Среди заболевших после прививки 98,6 процента людей перенесли COVID-19 в легкой форме, серьезных побочных реакций не зарегистрировано.

На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек, что составляет около половины населения Земли, отметили в РФПИ. Вакцина производится более чем 20 компаниями в 14 странах.

