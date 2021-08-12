Талибы взяли третий по величине город Афганистана

Движение «Талибан» заявило о захвате Герата, третьего по величине города Афганистана

Группировка «Талибан» (запрещена в России) захватила третий по величине город Афганистана — Герат. Об этом в Twitter сообщает AFP. По данным агентства, афганские силовики и чиновники покинули город.

Достоверно известно о захвате полицейского участка, резиденции губернатора и тюрьмы. Согласно сообщению представителя группировки Забиуллы Муджахида, в плен попало большое количество солдат.

В соцсетях появились видеозаписи, на которых афганские войска массово покидают город на бронированных автомобилях. Представители группировки разместили ролик, на котором видно боевиков, захвативших цитадель Герата, расположенную в западной части города.

Герат, столица одноименной провинции, стал 11-м столичным городом Афганистана, захваченным боевиками в ходе наступления, начавшегося 8 августа.