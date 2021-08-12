NtechLab научил камеры распознавать силуэты людей и автомобили

NtechLab, технологический партнер госкорпорации «Ростех» и один из мировых лидеров в сфере видеоаналитики, выпустил самое масштабное обновление с момента запуска своего флагманского продукта FindFace Security. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Новый продукт FindFace Multi получил функцию мультиобъектности – теперь нейросети распознают не только лица, но и силуэты людей, и автомобили, в том числе автомобильные номера.

Новый алгоритм в два раза увеличил точность распознавания при работе с лицами без масок, и в 10 раз – при работе с лицами в масках. Кроме того, увеличена точность по ряду дополнительных возможностей, таких как распознавание эмоций, определение наличия у человека бороды, очков или медицинской маски.

«Решение вызывает серьезную заинтересованность наших клиентов и потенциальных заказчиков, потому что аналогичной платформы мультиобъектной видеоаналитики, когда камеры могут настраиваться под разные типы объектов, и при этом одна камера может обрабатывать сразу несколько разных типов объектов, нет практически ни у кого из наших конкурентов», – рассказал CEO NtechLab Андрей Теленков.

Распознавание автомобилей позволяет определить тип кузова, цвет, марку и модель машины, а также осуществить поиск по номеру. Система работает даже в том случае, если нельзя распознать номера или видна только часть автомобиля.

Распознавание силуэтов позволяет осуществлять подсчет и поиск людей, а также отслеживать траекторию их перемещения с высокой точностью и строить тепловые карты. Алгоритм при распознавании внешне похожих людей учитывает такие признаки, как рост и цвет одежды и аксессуаров. При помощи данной функции, например, можно обеспечить подсчет посетителей торговых центров и других коммерческих объектов.

«Мы запустили пилотные проекты с FindFace Multi в России, странах СНГ, Латинской Америки и Персидского Залива. Всего до конца года мы планируем реализовать более 20 крупных проектов в таких отраслях, как городская видеоаналитика, управление транспортом, строительство и розничная торговля», – добавил Андрей Теленков.

Новая нейронная сеть заняла первое место в конкурсе алгоритмов распознавания лиц Face Recognition Vendor Test (FRVT) Национального института стандартов и технологий Министерства торговли США (NIST).