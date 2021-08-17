Портфель СберФакторинга достиг 220 миллиардов рублей

Портфель дочерней компании Сбера СберФакторинг за год увеличился на 66 процентов и достиг 220 миллиардов рублей, сообщается на портале SberPress.

Число клиентов компании за год увеличилось на 42 процента, и по итогам первого полугодия, согласно данным Ассоциации факторинговых компаний, СберФакторинг стал первым по показателю в стране. По объему портфеля компания занимает второе место, рыночная доля достигает 21 процента. В первом полугодии СберФакторинг выплатил более 443 миллиарда рублей финансирования компаниям реального сектора экономики, что на 140 миллиардов рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Сейчас СберФакторинг — одна из самых быстро растущих компаний экосистемы Сбера. «Портфель компании за последний год вырос на 66 процентов и составил 220 миллиардов рублей. В отдельных сегментах достигнут ещё более впечатляющий годовой прирост: к примеру, в оптовой торговле он составил 200 процентов. Высокие темпы роста обусловлены, во-первых, клиентоориентированностью, а во-вторых — применением самых современных технологий, которые делают факторинг от Сбера предельно простым, быстрым, комфортным и безопасным для всех сторон», — сказал председатель совета директоров СберФакторинга, вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов.

В июне клиентам предложили новую версию цифровой платформы «СберФакторинг Онлайн», которая помогает упростить заключение сделки. Весь документооборот, как рассказал Бессонов, происходит полностью в электронном виде.

СберФакторинг предлагает клиентам услуги по финансированию и управлению дебиторской и кредиторской задолженностью для компаний, работающих на условиях отсрочки платежа. Клиентам также доступен предпоставочный факторинг: если у поставщика есть подтвержденный заказ от покупателя, он может получить финансирование через уступку будущих денежных требований.