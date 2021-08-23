Путин заявил о необходимости мощного флота для сильной и суверенной России

России для поддержания статуса сильного и суверенного государства необходим мощный и сбалансированный Военно-морской флот. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС в понедельник, 23 августа.

«Сегодня он (флот — «Лента.ру») играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства, надежно защищает наши национальные интересы, вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности», — отметил он.

Глава государства добавил, что Россия собирается и в дальнейшем укреплять свой военно-морской потенциал, вооружая флот новейшим вооружением и техникой, а также «проводить демонстрацию российского флага в стратегически важных районах мирового океана».

По словам президента, столь масштабные задачи обусловлены геополитическим положением России и ее ролью в международной политике.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин на открытии форума «Армия-2021» заявил о строительстве на российских верфях четырех подводных лодок, две из которых — атомные.