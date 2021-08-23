Оценено будущее спортивного дрифта в России

Гонщик Григорий Гусев оценил будущее спортивного дрифта в России. По его словам, дрифт развивается настолько быстро и имеет такую популярность, что в дальнейшем сможет «перешагнуть» многие виды спорта. Об этом он заявил в рамках спецпроекта «Русский форсаж».

«По зрителям на трибунах даже это все прекрасно видно. То есть можно просто посмотреть статистику и понять, какой скачок безумный произошел. И, тем не менее, он продолжает набирать популярность», — сказал Гусев. Он сравнил этот вид спорта с армрестлингом, который очень резко взлетел и так же резко упал, подчеркнув, что дрифт «продолжает идти по той же линии».

Кроме того, по словам Гусева, в дрифт тянутся люди, которые готовы инвестировать деньги. «Они хотят получить рекламу, хотят известности, поэтому инвестируют. Это очень здорово. Это дает молодому поколению продвинуться, потому что у многих одаренных гонщиков просто нет бюджета, чтобы оплачивать счета. А в автоспорте счета такие, прямо скажем, космические», — отметил Гусев.

Дрифт — это техника прохождения поворотов на автомобиле с использованием управляемого заноса на максимально возможных скоростях. Спортивный дрифт зародился в Японии и обрел популярность в России в начале 2000-х, после выхода фильма «Тройной форсаж: Токийский дрифт». Тогда российские дрифтеры начинали как подпольные гонщики, а теперь они устраивают соревнования мирового уровня.

Спецпроект «Русский форсаж» посвящен жизни автолюбителей Дальнего Востока и необычной автомобильной культуре, которая начала формироваться в регионе еще в советское время. Уже в 1980-е в Приморье начали завозить первые японские машины. Со временем во Владивостоке возник огромный авторынок, который максимально расцвел в 1990-е годы. Активное развитие автомобильной культуры повлияло на формирование интересов молодых россиян, и способствовало появлению в регионе первых российских дрифтеров.

