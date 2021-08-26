Барецкий объяснил перемены в имидже Сергея Шнурова

Бывший участник группы «Ленинград» Стас Барецкий объяснил перемены в имидже лидера коллектива Сергея Шнурова. Шоумен рассказал об этом в четвертой части спецпроекта «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009».

«Кто-то кричит, что он изменился. Кричат в основном те, кто его не знает. Что значит “изменился”? Мир изменился», — заметил Барецкий.

Артист подчеркнул, что Шнуров попросту пытается соответствовать духу нового времени: «Выросло поколение миллениума, ваше поколение выросло. Вы все — циники, отморозки и одиночки. С вами тяжело, вас хрен чем удивишь, вы любую тему можете обосрать и уничтожить на раз-два-три. Он пытается соответствовать этому времени, потому что ему нужно быть на плаву».

«Ленинград» был основан Сергеем Шнуровым в 1997 году. В дискографии коллектива 19 студийных альбомов. Последняя пластинка, «Всякое», вышла в 2018 году. Группа получила известность благодаря таким композициям, как «Мне бы в небо», WWW, «Менеджер». Шнуров, воспевавший в треках «Ленинграда» употребление алкоголя, отказался от него в конце 2020 года.

В четвертой части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2003 году, безумствах группы «Ленинград» и войне Юрия Шевчука с поп-индустрией, а также о самых громких хитах начала миллениума. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, а третью — здесь. Первый сезон проекта, посвященный поп-музыке 1990-х, доступен на YouTube.