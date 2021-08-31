В Европе рекордно выросли цены

Инфляция в Еврозоне достигла десятилетнего максимума. Потребительские цены выросли в августе на три процента, сообщает CNBC.

В Германии показатель стал самым высоким с 2008 года — 3,4 процента. В Испании цены подскочили на 3,3 процента, а инфляция во Франции также достигла рекордного уровня за три года. Рост цен связан с подорожанием электроэнергии в Европе, а также с перебоями поставок из-за локальных локдаунов. На высокой инфляции сказываются и меры по поддержке экономики — например, программа по покупке облигаций частного сектора, которая обеспечивает пострадавшим от пандемии рынкам более легкий доступ к деньгам.

Следующее заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) состоится 9 сентября. В рамках встречи управляющий совет обсудит возможность отмены ряда стимулирующих мер, которые были приняты во время пандемии. Распространение «дельта»-штамма и произошедшие из-за него перебои с поставками все еще угрожают рынкам, однако стремительный рост цен заставляет задуматься о возвращении к докризисной политике.

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Глава центрального банка Франции Франсуа Вильруа де Гало отметил, что видит возможность ухода от антикризисного курса. Однако не все согласны отказаться от мер поддержки. Например, глава центрального банка Финляндии Олли Рен заявил, что лучше бы проявить осторожность в вопросе отмены стимулов для экономики.

На решение ЕЦБ могут повлиять не только высокие показатели инфляции и желание замедлить ее темп, но и недавний комментарий Федеральной резервной системы США (аналог центрального банка). 27 августа председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что допускает возможность отказа от стимулирования экономики в этом году.

Вернуться к докризисной политике позволяет и постепенно восстанавливающаяся экономика Европы. Во втором квартале рост валового внутреннего продукта (ВВП) в еврозоне составил два процента. Начали восстанавливаться и рабочие места: Евростат сообщил, что занятость за второй квартал выросла на 0,5 процента.