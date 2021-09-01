Греф рассказал о «самой масштабной социальной акции» Сбера

Единовременная выплата пенсионерам в размере 10 тысяч рублей станет вызовом для Сбер банка, заявил его глава Герман Греф в письме сотрудникам. Выдержки из обращения приводит РБК.

«Многие наши клиенты-пенсионеры придут за своими деньгами в наши внутренние структурные подразделения, и наша задача — оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушел с хорошим настроением», — отметил Греф, добавив, что обслуживание пенсионеров станет «вызовом для всей команды».

По словам Грефа, ежедневный клиентский поток во многих отделениях Сбер банка увеличится в несколько раз. Сам процесс выплаты пенсионерам положенных 10 тысяч рублей глава Сбера назвал «самой масштабной социальной акцией», при этом выразив уверенность в том, что сотрудники кредитной организации с ней справятся.

22 августа президент Владимир Путин выступил с инициативой единовременной выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Позднее она распространилась на другие категории граждан, среди которых военнослужащие и курсанты (им полагаются выплаты в 15 тысяч).

30 августа соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. оно предполагает выделение из бюджета 433 миллиардов рублей.