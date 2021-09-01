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Названа главная мишень коронавируса

Иммунолог Тотолян: нет оснований относить коронавирус к нереспираторным инфекциям
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Фото: Nick Oxford / Reuters

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, ученый-иммунолог Арег Тотолян в разговоре с «Комсомольской правдой» прокомментировал данные зарубежных ученых о том, что коронавирус нужно воспринимать как не респираторное, а сосудистое заболевание.

По словам специалиста, еще год-полтора назад, когда только начали изучать COVID-19, утверждалось, что основная клетка-мишень коронавируса — это эпителиальная клетка, а затем — эндотелиальные клетки. «То есть, как раз те, которые выстилают внутреннюю поверхность любых сосудов», — пояснил он.

Однако, по его мнению, нет оснований назвать коронавирус инфекцией, которая не относится к респираторным. Специалист напомнил, что основной способ заражения COVID-19 — через верхние дыхательные пути. «Соответственно, SARS-CoV-2 сначала попадает на эпителиальные клетки. А в случае прогрессирования заболевания, при тяжелой форме COVID-19 поражаются уже не только они, но и эндотелиальные клетки», — пояснил Тотолян.

Он добавил, что любая инфекция в различной степени может быть причиной развития васкулитов (воспаление стенок кровеносных сосудов) в дальнейшем, спустя какое-то время.

Ранее американские ученые заявили, что коронавирус является сосудистым, а не респираторным заболеванием. По мнению авторов статьи, коронавирус в первую очередь поражает артериальную кровеносную систему, шип-белок, который образует «корону» вируса, повреждает митохондрии клеток, что приводит к поражению эндотелия сосудов и стенок сосудов.

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