ФАС накажет производителей за «двойное качество»

ФАС задумала наказывать компании, продающие товары с разным составом и России и за рубежом

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России задумала наказывать компании, которые продают товары под одной маркой, но с разными качествами в России и за границей, пишут «Известия» со ссылкой на проект дорожной карты ведомства.

Предполагается, что ФАС внесет поправки в закон о конкуренции в феврале 2022 года. Нововведение будет охватывать новую

форму недобросовестного соперничества, при которой товары одного бренда продаются в России и за рубежом с разным составом. Административная ответственность за «двойное качество» следует повысить.