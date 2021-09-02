FESCO, NtechLab и «БИНОМ» приступили к реализации «умного порта» во Владивостоке

Транспортная группа FESCO (FESCO, «Группа»), компания NtechLab, технологический партнер госкорпорации «Ростех» и один из мировых лидеров в области компьютерного зрения, и компания «БИНОМ», официальный стратегический партнер Группы, приступают к реализации проекта «Умный и безопасный порт» в ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в FESCO). Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Соответствующее трехстороннее соглашение о намерениях в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали вице-президент по информационным технологиям FESCO Дмитрий Суровец, генеральный директор NtechLab Андрей Теленков и генеральный директор БИНОМ Иван Подопригора.

NtechLab предложит для внедрения свою новейшую платформу биометрической идентификации и мультиобъектной видеоаналитики FindFace Multi с функциями распознавания лиц и силуэтов людей и автомобилей. «БИНОМ» со своей стороны будет отвечать за модернизацию IT и инженерной инфраструктуры, необходимой для внедрения платформы NtechLab и обеспечения видеомониторинга на территории ВМТП.

Благодаря этим технологическим решениям в ВМТП будет создана единая система видеоаналитики, мониторинга безопасности труда и транспорта с общей биометрической базой. Также технология позволит обеспечить удаленный доступ и возможность контролировать операционные процессы в порту в режиме реального времени.