Адмирал рассказал о подлодке К-19 после обнаружения контейнера ее реактора

Советская атомная подлодка К-19, контейнер реактора которой нашли на дне Карского моря, пережила много аварий, потому что была первой в своем классе. О причинах рассказал адмирал, командующий Северным флотом в 1999-2001 годы Вячеслав Попов, передает РИА Новости.

«Когда идут первые лодки, то всегда потенциально вероятность каких-то происшествий выше, чем на серийных лодках, скажем, не первого, второго, или третьего корпусов, а дальше. Тогда уже учитывается опыт эксплуатации первых подводных лодок», — сказал он.

Попов добавил, что К-19 спустили на воду в 1959 году. Она служила до 1990 года, ее постоянно ремонтировали, продлевая срок службы.

Адмирал также объяснил, что контейнер захоронен в Карском море, потому что в советское время затопление ядерных реакторов считалось безопасной процедурой. Кроме того, тогда не существовало технологии переработки ядерного топлива.

Ранее сообщалось, что в заливе Абросимова в Карском море у берегов России обнаружили контейнер реактора подводной атомной лодки К-19. Экспертам проведут визуальный осмотр объекта и спектральный анализ, а также соберут растительный материал с него.

Подводная лодка К-19, известная на флоте как «Хиросима», стала первым советским атомным ракетоносцем. За время ее службы на субмарине неоднократно происходили аварии, повлекшие гибель людей, в том числе авария на реакторе в 1961 году.